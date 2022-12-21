Vatandaşlardan nöbetçi eczane sayısı artırılsın talebi

FATİH BATTAR

Çorum’da aradığı ilacı bulmak için eczane eczane dolaşan vatandaşlar, bir de nöbetçi eczanelerin önünde soğuk havada saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Mesai sonrası ve hafta sonları nöbetçi kalan eczanelerin sayısının artırılmasını isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili şikayetlerini gazetemize dile getirdi.

Haftaiçi ve haftasonu üç nöbetçi eczanenin hizmet verdiği Çorum’da hafta nöbetçi eczaneler önünde yoğunluk meydana geliyor.

‘İLAÇ BULMAK İÇİN ECZANE ECZANE DOLAŞIYORUZ’

Nöbetçi eczanelerde akşam saatlerinde ve hafta sonlarında ciddi kuyruklar oluştuğunu ifade eden vatandaşlar; “Artık eczanelerde ilaç bulmak için eczane eczane geziyoruz. Antibiyotik bile zor bulunuyor. Üstüne bi de akşamları nöbetçi eczanelerde soğuk havada dakikalarca hatta saatlerce sıra bekliyoruz. Aradığımız ilaç yoksa başka nöbetçi eczane bulmak için Çorum’un başka köşesine kadar gidiyoruz. Arabası olmayan vatandaşlarımızın vay haline. Biz en azından üç olan nöbetçi eczane sayısının beş yada altıya çıkarılmasını, vatandaşların mağduriyetinin bir nebze de olsa giderilmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandılar