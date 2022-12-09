Vefalı dostları Çorumlu şehidi unutmadı

M.BURAK YALÇIN

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Çorumlu özel harekat polisi Mesut Demirkan, şehadetinin 7. yıl dönümünde arkadaşları tarafından kabri başında anıldı.

Aynı çatışmada yaralanıp gazilik ünvanı alan özel harekat polisi Hilmi Köse ile diğer arkadaşları her yıl olduğu gibi bu yılda şehit Mesut Demirkan'ı merkeze bağlı Boğabağı Köyü’nde kabri başında dualarla andılar.

Ankara’dan gelen özel harekât polisleri şehidimizin ailesini ve annesini ziyaret ettiler. Daha sonra hep birlikte mezarlığa giderek kabri başında dua ettiler.

Mesut Demirkan’ın şehadetinden 3 ay sonra şehit düşen özel harekat polisi şehit Emre Berker’in babası emekli imam-hatip Uğur Beker'i de ziyaret eden özel harekat polisleri, şehit Emre Beker’ininde kabri başında dua ederek, arkadaşlarını dua ve rahmetle andılar.