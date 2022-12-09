Vefat eden komiser yardımcısının son görüntüleri ortaya çıktı

Çorum 'un Sungurlu ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren ve yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki komiser yardımcısının, kalp krizi geçirmeden bir gün önce doğum günü kutlamasında çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde 8 Ekim'de kaydedilen görüntüde Özkan'ın mesai arkadaşlarıyla eğlendiği görülüyor.

10 Ekim 1995 doğumlu olan Özkan'ın, bütün mesai arkadaşları bir aradayken 8 Ekim'de polis merkezinde doğum günü pastası kestiği ve küçük bir kutlama düzenlediği öğrenildi.

Komiser yardımcısı Özkan, kutlamadan bir gün sonra görevli olduğu Çorum 'un Sungurlu ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde kalp krizi geçirmiş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini 8 Aralık'ta kaybetmişti.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022, 13:44