Vefat eden öğretmenlerini böyle andılar

FATİH AKBAŞ

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle anma programı düzenledi.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Ulu Cami’de yatsı namazı öncesinde gerçekleştirdikleri programda Mevlid-i Şerif okuyup vefat eden öğretmenleri için tilavet ettikleri Kur’an-ı Kerimler’in hatim duasını yaptılar.

Meslek Dersleri Öğretmeni Necdet Yavuz koordinatörlüğünde Vaiz Faruk Özdemir’in hazırladığı programa Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje sınıfı ve diğer sınıflardan öğrenciler de katıldı. Okul Müdürü Celal Şafak programa katılan öğrencileri tebrik ederek organizasyonu yapan hocalara da teşekkürlerini iletti.