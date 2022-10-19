Vekiller bu kez ortak açıklamayla duyurdu

Çorum’un sorunlarının ve taleplerinin aktarıldığı ziyarete Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte AK Partili İlçe ve Belde Belediye Başkanları katıldı.

Ziyaretin ardından Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ortak bir basın açıklaması yaparak, görüşülen konular ve sağlanan destekler hakkında bilgiler verdi.

Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu, Çorum Belediyesi, İl Özel İdaresi ile ilçe ve belde belediye başkanlarının taleperi doğrultusunda Çorum’a toplamda 130 Milyon TL hibe desteği sağlandığını kaydettiler.

Destekten en fazla payı Çorum Belediyesi’nin aldığını vurgulayan Milletvekilleri, Çorum Belediyesi’ne Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kentsel dönüşüm kapsamında otopark yapımı için 20 milyon TL hibe yapılacağını kaydettiler.

Meydan düzenlemesi kamulaştırması için 20 milyon TL hibe alınacağının altını çizen Milletvekilleri, arasta restorasyonu yapımı için ilave 5 milyon desteği sağlandığını anlattılar.

İlbank A.Ş. tarafından Kültür Yolu Sokak Projesi yapımı için 5TL hibe verileceğinin ifade eden Milletvekilleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet yol süpürme aracı, 1 adet çöp toplama aracı verileceğini vurguladılar.

İl Özel İdaresi’ne de İlbank A.Ş. tarafından Arife Gazili Köyü içme suyu hattı yenilenme projesi için 2 milyon TL, Eski Köy’e barajdan su temini projesi için 2 milyon TL hibe alındığını söyleyen Milletvekilleri ayrıca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet vidanjör, 2023’te 1 adet greyder, 1 adet çöp toplama aracı verileceğini açıkladılar.

İlbank A.Ş. tarafından Oğuzlar ilçesi baraj kenarı bungalov yapımı için 5 milyon TL kredi verileceğini açıklayan Milletvekilleri, ayrıca araç alımı için de 10 milyon TL ödenek sağlandığını vurguladılar.

Hibe desteğinden nasibi alan bir diğer ilçenin de Ortaköy olduğunun dile getiren Milletvekilleri, İlbank A.Ş. tarafından 1 milyon 500 bin TL kilitli parke taşı için hibe, 100 adet çöp konteyneri hibe edildiğini, ayrıca evre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından traktör alımı için ilave 350 bin TL hibe verileceğini kaydettiler.

Alaca Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından kilitli parke taşı imalatı için 3 milyon TL ödenek, GES yapımı için ilave 8 milyon TL ödenek Şubat 2023’te millet kıraathanesi yapımı için 1 milyon TL hibe verileceğinin belirten Milletvekilleri Ceylan, Kaya ve Kavuncu, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 150 adet çöp konteyneri, yol çizgi makinesi alımı için 250 bin TL verileceğini vurguladılar.

Kargı Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından içme suyu borusu alımı için 750 bin TL hibe, kilitli parke taşı imalatı yapımı için 750 bin TL ödenek aktarılacağının kaydeden Milletvekilleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından millet bahçesi yapımı için 750 bin TL hibe, 100 çöp konteyneri ile 1 adet küçük çöp toplama aracı verileceğini söylediler.

Bayat Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından millet kıraathanesi yapımı için 750 bin TL hibe verileceğini aktaran Milletvekilleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından transfer istasyonu yapımı için 1 milyon TL hibe, İlbank A.Ş. tarafından kilitli parke taşı imalatı yapımı için 750 bin TL ödenek, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 100 adet çöp konteyneri, İlbank A.Ş. tarafından sel afeti sonrası altyapı ve üst yapı imalatları yapımı için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden 750 bin TL hibe verileceğini belirttiler.

Laçin Belediyesi’nin de millet bahçesi yapımına 500 bin TL hibe sağlandığının belirten Milletvekilleri, İlbank A.Ş. tarafından kilitli parke taşı imalatı yapımı için 750 bin TL ödenek, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet traktör, 75 adet konteyner, millet bahçesi yapımı için 500 bin TL hibe, 500 bin TL tutarında minibüs alınacağının altını çizdiler.

Beldelerden Düvenci’ye de 2 milyon TL hibe ve ödeneğin yanısıra araç desteğinin de alındığını anlatan Milletvekilleri, Düvenci Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından kilitli parke taşı imalatı yapımı için 500 bin TL hibe, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet kazıcı yükleyici, 50 adet çöp konteyneri, kilitli parke taşı imalatı yapımı için 500 bin TL hibe, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 1 adet minibüs verileceğini anlattılar.

Dodurga Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından Şubat 2023’te millet bahçesi yapımı için 1 milyon 500 bin TL hibe, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 100 adet çöp konteyneri, millet bahçesi yapımı için 500 bin TL hibe verileceğini belirten Milletvekilleri, Aşdağul Belediyesi’ne de İlbank A.Ş. tarafından açık pazar yeri yapımı için 500 bin TL hibe ve 1 milyon 500 bin TL ödenek, kilitli parke taşı yapımı için 500 bin TL hibe ve 1 milyon 500 bin TL ödenek, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından millet bahçesi yapımı için 500 bin TL hibe verileceğini kaydettiler.

Açıklamada, Aşdağul’a ayrıca ÇevreYönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 100 adet çöp konteyneri hibe, İlbank A.Ş. tarafından mesire alanı yapımı için 750 bin TL ödenek aktarıldığı da ifade edildi.

Oğuzlar Belediyesi’ne İlbank A.Ş. tarafından çocuk oyun alanı yapımı için 500 bin TL hibe, kilitli parke taşı imalatı yapımı için 750 bin TL ödenek aktarıldığını açıklayan Milletvekilleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 100 adet çöp konteyneri, kilitli parke taşı imalatı yapımı için 500 bin TL hibe, 1 adet kazıcı yükleyici verileceğini vurguladılar.

Uğurludağ Belediyesi’ne Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından millet bahçesi yapımı için 500 bin TL hibe verileceğini kaydeden Milletvekilleri, İlbank A.Ş. tarafından millet bahçesi yapımı için 500 bin TL ödenek, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sanayi Dükkânları yapımı için1 milyon TL hibe erileceğini vurguladılar.

Uğurludağ’a İlbank A.Ş. tarafından su hattı yapımı için 500 bin TL hibe verileceğini söyleyen Milletvekilleri, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 50 adet çöp konteynerinin de ilçe halkının hizmetine sunulacağını anlattılar.

Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, yaptıkları ortak açıklamada hibe ve ödeneklerle ilgili Bakan Kurum tarafından talimatların verildiğinin altını çizerken, sağlanan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve tüm emeği geçenlere de teşekkür ettiler.