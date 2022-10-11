Yabacıoğlu’nun teyzesi vefat etti

EROL TAŞKAN
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun teyzesi Nazmiye Holta (72) vefat etti.
İskilip ayakkabıcı esnafından merhum Ahmet Holta’nın eşi, ayakkabıcı esnafından Faruk Holta’nın annesi, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu’nun teyzesi Nazmiye Holta, önceki gün tedavi gördüğü Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün İskilip Ulu Camii’de öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından İskilip Gülbaba Mezarlığı’nda dualarla defnedildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.