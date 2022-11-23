Yahya Çoban Ankara'ya atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban’ın Ankara’ya başkanlık emrine atandığı öğrenildi.

Yahya Çoban’ın yerine ise Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik’in atandığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022, 10:23