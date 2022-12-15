Yarım kalan pansiyona ödenek

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaret etti. Ziyarette Bakanlığın Çorum’da yürüttüğü çalışmalar istişare edildi.

Ziyareti ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Erol Kavuncu, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'i ziyaretimizde, Bakanlığımızca İlimiz genelinde yapılan ve yapılması planlanan yatırımları istişare ederek, il merkezimiz ve ilçelerimizin eğitim/öğretimle ilgili taleplerini ve ihtiyaçlarını ilettik. Bakanlığımızın, Mesleki ve Teknik Eğitim konusundaki başarılı çalışmalarını görüşerek, sahadan oldukça olumlu dönütler aldığımızı, sanayicimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin ve ailelerimizin bu durumdan oldukça memnun olduğunu ifade ettik” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in, Mesleki Eğitimde gerçekleştirdiği reformlarla 2021 öncesinde 159 bin civarında olan çırak, kalfa sayısı, yapılan değişim ve dönüşümlerle bu gün 1 milyon 152 bine ulaşıldığını belirten Milletvekili Kavuncu,“Her kesimden vatandaşımızı memnun eden mesleki eğitim reformu için Sayın Bakanımıza minnettarız” şeklinde kaydetti.

Ziyarette Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yarım kalan pansiyonun tamamlanması ile ilgili talebi dile getirdiğini ifade eden Milletvekili Kavuncu, “Sayın Bakanımız, ilgili bürokratlara, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lise’mizin yarım kalan pansiyonun tamamlanabilmesi için ihtiyaç olan 7 milyon 431 TL’lik ödeneğin gönderilmesi talimatını verdiler. Değerli Bakanımıza, başarılı çalışmaları, verimli istişareleri, ilimizin taleplerine gösterdikleri yakın ilgi, alakası ve kolaylaştırıcı yaklaşımından dolayı hemşehrilerimiz ve eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.