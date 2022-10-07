Yaşlı çift aynı gün vefat etti

Çorum Merkez Turgut Köyünden olup Hollanda’da yaşayan Cafer Uysal ve eşi Şemene Toska Uysal, yaşadıkları rahatsızlık sonucu aynı gün hayata veda etti.

Çorum Merkez Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı olup Turgut Köyü’ne gelin giden, bir süre Çorum’da ikamet ettikten sonra gurbete çıkarak Hollanda’da yaşamaya başlayan Şemene Uysal ile eşi Cafer Uysal, 5 saat arayla vefat etti.

Edinilen bilgiye göre, kansere yakalanan ve uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Cafer Uysal (78) hayatını kaybetti. Eşinin elini tutarak ölümüne tanık olan Şemene Toska Uysal (84) ise fenalaşarak 5 saat sonra hayata veda etti.

VASİYETİ ÜZERİNE TÜRKÜLÜ-DEYİŞLİ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Uysal çiftinin cenazeleri Hollanda’dan Türkiye’ye getirilerek, Çorum Merkez Turgut Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze töreni öncesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde helallik alma töreni düzenlendi.

Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen tören sırasında Uysal çiftinin yakınları yan yana olan tabutların üzerine ellerini koyarak deyiş ve türküler söyledi.

Hakimiyet, merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 18:17