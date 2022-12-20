M.BURAK YALÇIN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılında Delice-Çorum arasında demiryolu ve hızlı treni yatırım programına alarak ihaleye çıkacaklarını belirterek, “Çorum demiryolunun yatırım programına alınma süreci başladı. İnşallah hedefimiz yakında yatırım programına almak ve ihale sürecini başlatmak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çorum ziyaretinde kapsamında AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ahlatcı ile görüştükten sonra partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, 2023 seçim sürecinin başladığını, teşkilatın çok çalışması gerektiğini söyledi.

‘YATIRIMLARI HALKA İYİ ANLATMALIYIZ’

Türkiye'nin ulaştırma alanında yaptığı önemli yatırımların halka iyi anlatılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, “Bütün dünya krizlerle boğuşurken Türkiye devrim niteliğindeki açılışları sessiz, sedasız yaparak, kendi altyapısını geliştirmeye devam ediyor. Türkiye artık eski Türkiye değil. 20 yıl öncesindeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. 20 yılda ülkemizin ihtiyaçlarını iyi tespit ettik, iyi kararlar aldık, iyi bir planlama çerçevesinde Türkiye'mizin her tarafını hareketlendirdik." diye konuştu.

‘İTHAL DANIŞMANLARLA İTHAL MÜHENDİSLERLE BU İŞ OLMAZ’

Konuşmasında önümüzdeki seçimlerede değinen Karaismailoğlu, şunları söyledi: “Çok çalışmamız gerekiyor. Yaptığımız işlerden eminiz. Vatandaşımız da kimin ne yaptığını ne için çalıştığını görüyor ama biraz da anlatmamız, vatandaşın gönlüne girmemiz gerekiyor. Eksiklerimizin olduğu bölümler, vatandaşlar da olabilir. Onlara daha çok anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'durmak yok yola devam' demek için çok çalışmak gerekiyor. Öyle ithal danışmanlarla ithal mühendislerle bu iş olmaz. Vatanını, milletini seven kadrolar geldiği zaman bakın neler oldu Türkiye'de. Türkiye bütün dünyanın gıpta ettiği işleri nasıl yaptığını bütün dünya biliyor, bütün dünya artık Türkiye'yi izliyor. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, onun dünyaya verdiği yön, söylediklerinin dünya tarafından nasıl hissedildiği, yorumladıkları ve dünyadaki olan hareketlerde nasıl Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye'nin görüşleri aranıyorsa bundan sonra çok daha güçlü bir sesle dünyaya hissettirmemiz için 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Çorum'un 'Ben buradayım' demesi gerekiyor. Hep birlikte çalışacağız.”

‘DEMİRYOLU PROJESİNİ YATIRIM PROGRAMINA ALDIK’

Delice-Çorum demiryolu ve hızlı tren projesi ile ilgilide açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, yatırım programına aldıklarını, 2023 yılında ihaleye çıkaracaklarını kaydetti.

‘ANKARA-ÇORUM HATTINI EN KISA ZAMANDA HİZMETE SUNACAĞIZ’

Demiryolu yatırım maliyetinin 22 milyar olduğunu açıklayan Karaismailoğlu, “Çorum demiryolunun yatırım programına alınma süreci başladı. İnşallah hedefimiz yakında yatırım programına almak ve ihale sürecini başlatmak. Çorum'da bizim demiryolu ağları içerisinde olan illerimizden biridir. Ankara- Çorum hattını en kısa zamanda hizmete sunacağız. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Ağır yatırımlar, maliyetli işler. Bu projeyi de başladıktan kısa süre sonra tamamlarız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 11:53