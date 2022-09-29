FATİH BATTAR

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Çorum’da Dumlupınar İlkokulu önünde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir ve okul idareci öğretmen ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Öğrenciler ellerinde "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" yazılı afişlerle düdük çalarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda, "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosuyla önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da farkındalık çalışmalarına "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla devam edileceğini belirten Orhan, bugün düzenlenen etkinlikte geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak, trafikte yaya önceliğine dikkati çekeceğini ifade etti.