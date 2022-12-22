Yazar Arıkoğlu’nun ikinci kitabı yayınlandı

Yazar Mustafa Arıkoğlu'nun ikinci kitabı "Biraz Daha Çikolata" yayınlandı.

Mustafa Arıkoğlu'nun sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı kitap Mitos Boyut yayınları tarafından yayınlandı.

Arıkoğlu, Devlet Tiyatroları repertuvarında da olan ve tiyatro otoriteleri tarafından çok güzel yorumlar olan oyun hakkında sosyal medya paylaşımlarında duygularını dile getirdi:

"Bir eser üretmenin keyfi daha yazarken başlar. Onu sahnede izlerken bine katlar. Bir de eline alıp dokunmanın keyfi vardır ki ölçülemez, tarif edilemez... İkinci kitabım "Biraz Daha Çikolata" bugün okurlarıyla buluştu. Yine Devlet Tiyatroları repertuvarında olan bir oyun... Fakat bu kez izleyiciyi ve okuyucuyu gülmeye alışkın oldukları Mustafa Arıkoğlu kaleminden farklı bir psikolojik gerilim öyküsü bekliyor. Bu coğrafyada kadın olmayı, bu coğrafyanın dışına dahi kaçsanız sizin adınıza yazılmış hikayenizden kaçamayacağınızı bir erkeğin gözüyle anlattım. Başta Sayın Yılmaz Öğüt beyefendiye, Sayın Fatih Ölekli'ye ve tüm Mitos Boyut ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”