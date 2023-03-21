Yazılıma ilgi duyanlara uzmanından kamp daveti

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Umuly Yazılım Kurucusu Naim Serin, yazılım dünyasına ilgi duyan ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenleri Umuly Yazılım Kampı’na davet etti.

Kamp sonunda, başarılı olan katılımcıları Umuly Yazılım ve diğer network firmalarında istihdam etmeyi planladıklarını belirten Naim Serin, Nisan ayında başlayacak kamp için erken kayıt yaptıranların avantajlı fiyatlardan yararlanabileceğini söyledi.

GERÇEK PROJELERLE ÇALIŞMA İMKÂNI

Umuly Yazılım’ın, sektöre uygun yazılım kampları düzenleyerek sektörün ihtiyaçlarını karşılamayı ve aynı zamanda yazılım alanında bireyleri sektöre katmayı hedeflediğini vurgulayan Serin, Umuly Yazılım Kampı’nın yüz yüze gerçekleştirileceğini, kamp boyunca alanında deneyimli yazılımcıların, katılımcılarla birebir ilgileneceğini ve gerçek projelerle çalışma yapılacağını, bu sayede, yazılım alanında edinilen bilgilerin tecrübe edilebileceğini belirtti.

Yüz yüze yazılım kamplarının, online kampların sağlayamadığı birçok avantajı beraberinde getirdiğini ifade eden Serin, “Bu avantajların en önemlisi, deneyimli yazılımcıların ve stajyerlerin bir arada olmasıdır. Bu sayede stajyerler, deneyimli yazılımcılarla ve diğer stajyerlerle etkileşim halinde olacak, sorularını sorabilecek ve cevap alabilecekler. Ayrıca, yüz yüze yazılım kampında stajyerler, gerçek dünya senaryolarını ve projelerini deneyimleme şansı bulurlar.

Umuly Yazılım Kampı'nın yüz yüze gerçekleştirilmesi, stajyerlerin yazılım alanında tam donanımlı bir yazılımcı olmalarını sağlar. Bu sayede, sektörde başarılı bir kariyer yapmak isteyen stajyerler, kendilerini gerçek dünya senaryolarına hazırlayacak ve kendilerini geliştirebileceklerdir.

SEKTÖRDE KARİYER YAPMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE TECRÜBEYİ EDİNİN

Kamp boyunca alanında deneyimli yazılımcılarla, gerçek projeler üzerinde birlikte çalışacağınız ve yazılım dünyasında kendinizi geliştireceğiniz bir ortam sunacaklar. Umuly Yazılım Kampı'nda deneyimleyeceğiniz beceriler, size sektörde kariyer yapmanız için gerekli olan temel bilgi ve tecrübeyi kazandıracak.

Umuly Yazılım Kampı sadece teknik becerilerini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kişisel gelişiminizi de destekleyecek. Kamp boyunca, uzman danışmanlarımız size yol gösterecek ve mentorluk yapacaklar. Böylece, iş hayatında karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmak için gerekli olan becerileri kazanacaksınız. Web programlama, 3D modelleme veya oyun programlama alanlarında deneyim kazanmak isteyenleri Umuly Yazılım Kampı’na bekliyoruz.” dedi.