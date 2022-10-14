Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası hizmete girdi

Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, yeni binasında hizmete başladı.

Yeni hizmet binasında morg, gasilhane ve taziye alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap veriliyor.

Çorum Belediyesi, doğumdan ölüme hayatın her anında Çorum halkına hizmet sunmaya devam ediyor. Ulu Mezarlık yanında yapılan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası hizmete sunuldu.

Vatandaşların en zor günlerinde yanında olup onlara destek olan Çorum Belediyesi, cenaze yakınlarına kolaylık sunmak amacıyla önemli bir eksikliği daha giderdi. Ulu Mezarlık alt kapısının hemen yanında bulunan alana inşa edilen Mezarlıklar Müdürlüğü binasında cenaze yakınları, definle ilgili tüm işlemlerini çok daha düzenli ve daha kolay yapabildiklerini dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Çorum’a kazandırdığı bu güzel hizmet binası ve hizmetler için teşekkür etti.

3 bin 223 m2 arsa üzerine inşa edilen yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası 2 kattan oluşuyor. Bina içerisinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunuyor. (Haber Merkezi)