'Yeni Şehir Projesi' arazisinde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisine kurulacak yeni şehir yapılaşmasına ilişkin arazide inceleme gezisi yaptı.

Başkan Aşgın'a, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Ünsal Yeter ve teknik heyet eşilk etti.

1 milyon 384 bin metrekare büyüklüğündeki Çimento Fabrikası Arazisi’ne yapılacak yeni şehir projesinin Çorum’un gelecek yüzyılına damga vuracağını ifade eden Aşgın, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Asrın projesinde adım adım. Çimento fabrikası arazisi üzerinde yapacağımız yeni şehir projemizi başkan yardımcılarımız ve teknik ekibimizle sahada değerlendirdik." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 22:17