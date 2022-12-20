'Yeni Şehir Projesi' arazisinde incelemelerde bulundu

 Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisine  kurulacak yeni şehir yapılaşmasına ilişkin arazide inceleme gezisi yaptı.

'Yeni Şehir Projesi' arazisinde incelemelerde bulundu

 Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisine  kurulacak yeni şehir yapılaşmasına ilişkin arazide inceleme gezisi yaptı.

Başkan Aşgın'a, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Ünsal Yeter ve teknik heyet eşilk etti.

1 milyon 384 bin metrekare büyüklüğündeki Çimento Fabrikası Arazisi’ne yapılacak yeni şehir projesinin Çorum’un gelecek yüzyılına damga vuracağını ifade eden Aşgın, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Asrın projesinde adım adım. Çimento fabrikası arazisi üzerinde yapacağımız yeni şehir projemizi başkan yardımcılarımız ve teknik ekibimizle sahada değerlendirdik." ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2022, 22:17
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çorum'da yüksek kesimlere kar yağdı
Çorum'da yüksek kesimlere kar yağdı
  1. GÜNCEL