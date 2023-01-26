Yeniden Refah eylem yapacak

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı, Kuran’ı Kerim’e yönelik saldırılara karşı eylem yapacak.

Yarın saat 14.00’te Hürriyet Meydanı’nda yapılacak eyleme tüm Çorum halkını davet eden Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı Sözcüsü Muhammed Emin Zorlu, “İslam ile birlikte müşerref kılınmış bulunan insanın hayatına ışık tutan, onun yolunu aydınlatan ve Allah’ın son buyruklarını içeren mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik menfur eylemlere karşı olduğumuzu göstermek ve bu çirkin hareketi doğruya tebdil etmek için 27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştireceğimiz eyleme tüm halkımızı davet ediyoruz.” dedi. (Haber Merkezi)