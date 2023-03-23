Yeniden Refah’ta aday adayı bolluğu

FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı’nda aday adayı bolluğu yaşanıyor.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde her hangi bir ittifakta yer almayıp, tek başına seçime gitme kararı alan Yeniden Refah Partisi’nde Çorum’un aday adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Geçtiğimiz günlerde 5 miletvekili aday adayı için basın toplantısı düzenlenirken, önceki gün yine 6 milletvekili aday adayı Yeniden Refah’tan hizmete talip olduklarını açıkladı.

Milletvekilliği başvurularını İl Başkanı Yakup Taş’a sunan Ömer Ayhan Taran, Suat Ardıç, Mithat Şahin, Savaş Şimşek ve Osman Vargeloğlu, Çorum’a ve Türkiye’ye hizmet için bu yola çıktklarını açıkladılar.