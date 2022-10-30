Yeniköy'de boğaz yalısı açık artırma ile satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İstanbul'un Sarıyer ilçesinde "boğaz yalısı" niteliği taşıyan 2 katlı gayrimenkulün 1/2 hissesi açık artırma ile satılacak.

Yeniköy Mahallesi, Köybaşı Caddesi'nde bulunan yalı hizmet alanlarına yakın mesafede sahil yoluna cephelidir. Yeniköy Şehir Hatları İskelesi'ne 325 metre kuş uçuşu mesafededir. Zemin + 1 normal kattan oluşan, betonarme karkas yapı tarzında, 1. sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan rıhtımlı Boğaz Yalısı vasıflı yapıdır. Yapı toplam 280 m² + 50 m² müştemilat + 78 m² teras/rıhtım alanlıdır. 12.28 metre rıhtım cephesi mevcuttur. İstanbul Boğazında yer alan bölge yalılar bölgesi içinde yer almaktadır.

Gayrimenkulün birinci satış ihalesi, 23 Aralık 2022 tarihinde İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacak. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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