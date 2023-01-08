Yer altı otoparkı ve bedesten projesinde yeni ihale yapıldı

FATİH AKBAŞ

Belediye Meclisi’nin 2023 yılı ilk toplantısında yer altı otoparkı ve bedesten projesinde gelinen son durum gündeme geldi.

Gündem dışı konuşma yapan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, yüklenici firma ile yaşanan sorun nedeniyle yer altı otoparkı ve bedesten projesinde ihalenin iptal edildiğini belirterek, projede bundan sonraki maliyetin ne olacağını sordu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, yer altı otoparkı ve bedesten projesinin asla vazgeçebilecekleri bir proje olmadığını belirterek, “Bedesten kısmı ticari bir alan ama yerin altını her zaman düşünmek lazım. Şuanda orada bitmiş olan 211 araç kapasiteli bir otopark var. Bu projeyle gurur duyuyoruz. Şehrimizin çok önemli bir projesidir. Ve iki kat otopark kısmı tamamlanmıştır. Üst katı ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Eğer yüklenici firma biraz bocalamışsa, normal süre içerisinde işleri yapamaz hale geldiyse işi hiç uzatmaya gerek yok. Yasal olarak ihaleyi fesih etme yetkisinin belediyede olduğu ilk fırsatta fesih ederiz. Buradan belediyeye iş yapan firmalara sesleniyorum; Belediye olarak hiçbir gecikmeye tahammülümüz yok. Çorum Belediyesi’nin piyasaya ya da müteahhide gecikmiş bir lira borcu yoktur. Firmalar işini zamanında ve kaliteli yapacak. Personelimize de teşekkür ediyorum. Günübirlik takip ediyorlar. Bedesten ihalesinin zamanında fesih edilmesi bizim kararlılığımızı gösteriyor”dedi.

Daha sonra Etüt Proje Müdürü Sait Toraman, projenin son durumu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Yer altı otoparkı ve bedesten projesinin ilk ihalesinin 17 Mart 2021 yılında yapıldığını ifade eden Sait Toraman, “Yüklenicinin 480 takvim günü süresi vardı. 94 gün süre uzatımı verildi. Yüklenici firma iş taahhüdünü yerine getiremediği zamanda bitiremediği için sözleşme fesih edilmiştir. Ondan sonra inşat bölgesinde can ve mal güvenliğinin sağlanması ihalesini 12 milyon 555 bin milyon liraya gerçekleştirdik ve yer teslimini de 4 Ocak’ta yaptık. Kaba inşaatı büyük oranda tamamlattırıp etrafının dolgusunu yaptıracağız. Sonrasında da ikmal ihalesine çıkacağız” ifadelerini kullandı.