‘Yıkılan stadyumun oyun alanı ve çevresindeki spor alanları korunmalı’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan yaptığı açıklamada, yıkılan şehir stadyumun oyun alanı ve çevresindeki spor alanlarının korunması gerektiğini belirtti.

Gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin spor yapması temel bir hak olmakla beraber, maddi ve manevi varlığını geliştirmesi için vazgeçilmez ve devredilmez bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, “Sportif faaliyetler özellikle gençlerin gelişim sürecine katkıda bulunan etkinliklerdendir. Spor yapmak, dünya genelinde karşılık bulan bir faaliyettir. Bireyin, fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimini sağlamakta, kendine özgü kuralları ile disiplini içermekte ve bireyin eğitimine, sağlığına, sosyal ve ekonomik hayattaki başarısına katkıda bulunmaktadır. Sporda amacın sağlık olması gerekliliği tıp bilimine katkı sağlayan herkesin ortak görüşüdür. Pek çok Avrupa ülkesinde,19. yüzyılın başından itibaren sporun sağlık ve eğitimin temeli olarak dikkate alındığı, spor yapmak amaçlı tesis ve alanların devletler tarafından bir düzen çerçevesinde organize edildiği bilinmektedir. Sportif faaliyetlerinde tesislerin varlığı ve önemi, başarıyı ve spor yapmayı teşvik edicidir. Sportif faaliyetler eğitim kurumlarının müfredatlarına dâhil edilip teşvik edilmiş ve mevcut faaliyetlerin kulüpleşmesi ile de tüm dünyaya yayılıp büyük organizasyonlar haline dönüşmüştür. Bu organizasyonların gelişimi sadece kişinin bedensel ve ruhsal yönünü değil aynı zamanda bir sonuç olarak da ekonomik hayatın içinde kendine bir yer açarak çalışma sahası bulmuştur. Hukuk düzeni açısından bakılırsa spor, kişinin kendisini geliştirme hakkı içinde temel hak niteliğine bürünmektedir. Anayasa’nın 59. maddesi bireyin kendini spor alanında geliştirebilmesi için, Devletin sporu teşvik etmesini, bireylere imkânlar sağlamasını öngörmektedir. Kişinin kendisini geliştirmesi mutlak gereklidir. Bunun içine bedeni, ruhi, maddi ve manevi hayat girmektedir. Spor da bu gelişim için bir araç olup, bundan yararlanmak kişi bakımından bir haktır. Bahsettiğimiz anayasal ve varoluştan gelen haklar çerçevesinde, Karakeçili Mahallesi içerisinde bulunan eski stadyum ve çevresindeki Çorum gençliğinin kullandığı dış sahaların millet bahçesine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların yukarıda yazdığımız açıklamalara göre hukuken ve vicdanen karşılığı yoktur. Topyekûn bir dönüştürme ve inşaat çalışması amatör spor yapılan tesisleri ortadan kaldıracak, toplumun bir kesiminin sportif faaliyetlerin dışına çıkmasına sebebiyet verecektir” dedi.

Millet bahçesine dönüştürülmesi düşünülen elli beş dönümlük alan takım sporlarına yaklaşık atmış yıldan beri mekân olmuş karşılıklı mücadelelerin yaşandığı, oyuncular ve diğer bileşenlerin birbirleri ile temas edebildiği ortamlar hazırlandığını ifade eden Onan, “Ülke genelinde stadyum yıkma furyasından, ilk ismi ile Çorum Şehir, değiştirilen ismi ile Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadyumu da nasibini almıştır. Gerekçesi ise yeni bir stadyumun yapılmış olması ve eski stadyumun yerine millet bahçesi adı altında yapılaşma yapılmasının planlanmış olmasıdır. Lakin eski stadyumun hemen çevresinde var olan ve dış sahalar olarak nitelendirilen gençlerin, amatör futbol kulüplerinin günümüzde de kullandığı futbol sahalarının yerine bir alternatif sunulmuş mudur? Veya sunulması imkânı var mıdır?

Spor camiasından olan ve bu bölgenin yapılaşmasına karşı duyarlılık gösteren Avukat Teoman Şahin, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamalar ve çağrılar ile dış saha olarak bilinen amatör futbolun kalbi sayılacak alanların varlığını sürdürmesi ve haklı sebeplerini birkaç gündür gündemde tutmaya çalışıyor. Ancak geçen sürede başta Teoman Şahin olmak üzere birkaç spor geçmişi olan isimden başka kimseler futbol sahalarının muhafazasına yönelik tepki göstermemiştir.

Geçmişte eski stadyum alanı ve çevresi konut alanı olarak ihaleye çıkarılmış, belediyenin konut alması karşılığı ihale edilmişti. Ancak şehrimizin duyarlı hukukçularından sporcu ve doğa dostu Teoman Şahin’in hukuk mücadelesi sonrasında yargı kararı ile iptal edilmişti. Bu proje iptal edilmiş olmasaydı bölge beton yığına dönüştürülmüş olacaktı. Eski stadyumun yıkılabilmesi için yeni bir stadyumun yapılması gerekirdi. Öyle de yapıldı. Çorum Belediyesi tarafından tartışmalı bir şekilde stadyum yapılmaya başlandı. Bitirilemeyen yeni stadı tamamlama vazifesi de spor bakanlığına kaldı. Stadyum bir şekilde tamamlandı. Ya İskilip yolu üzerinde yarım halde bırakılan ve çürüyen kapalı spor salonunun hali ne olacak? Bu inşaatın sonu ve harcanan kamunun parasının akıbeti ile bitmeyen kapalı spor salonunun ne vakit biteceğine dair soruların cevabı olacak mı? Çorum belediyesi neden stadyum ve kapalı spor salonu yapma ihtiyacı duymuştur? İhtiyaç olduğu düşünüldü ise stadyumun yapılma süreci neden bu kadar uzun sürmüştür? Parasal kaynağı olmayan bir inşaata neden başlandı ve sonunda spor bakanlığına devredildi? Spor bakanlığı tarafından stadyum bitirilirken kapalı spor salonu neden yarım halde çürümeye terk edilmiş halde duruyor? Geçmişte belediye yönetenlerin bu tasarruflarda sorumluluğu nedir? Harcanan paralar milletin parası değil midir? Tüyü bitmeyen yetim hakkı sadece bir cümleden ibaret midir?

Bahsi geçen alanların sportif amaçlarının dışında bir yapılaşma olmaması için tepki verenlere rağmen Çorum belediyesi neden bu kesimlerin sesini duyup, taleplere uygun bir projelendirme için kamuoyunun fikirlerine müracaat etmiyor? Şehir stadyumu veya Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadyumu başta Çorum spor müsabakalarının yapıldığı, okullar arası atletizm yarışmalarının yaşandığı, resmi bayramların yapıldığı, değişik amaçlı sosyal faaliyetlerine ev sahipliği yapan bir alan olarak çok kişinin hatırlarında güzel anılar bırakmıştır. Futbol müsabakalarında şampiyonlukların ve galibiyetlerin sevinci, küme düşmelerin hüznü bu alandadır. Kendi çapında şöhretler topluluğu olan çok sayıda kulüp ve yıldız bu stadyum alanından gelmiş ve geçmiştir. Eski stadyumun tribünleri geçtiğimiz hafta içinde yıkıldı. Geriye futbol oynanan yeşil alan kaldı. Bu alana ve çevresine, Çorum belediyesi millet bahçesi yapılacağını duyurdu. Ancak, gördüğümüz vatandaşların aklında ve fikrinde ya farklı bir yöne doğru bir yapılaşma olursa düşüncesi hâkim durumdadır. Bu alanda Çorum halkı adına doğru ve faydalı işler yapılmalıdır. Yapılan işler faydalı ve işlevli olmalıdır. Bölge bizimdir. Şehir de bizimdir. Güzel işler yapılacaksa her proje şehir halkından kabul görecektir.

Yavan projeler ile birilerine ısmarlama işler verilip, beton yığını yapılacaksa yapanların isimleri şehirde çok olumsuz anılacaktır. Yanlış projeler olması halinde bu güzide alana yazık olacaktır. Beton yığınından başka bir görüntüsü olmayan otopark projesi kesinlikle bu alanda olmamalıdır. Sportif maksatlı tesislerin olduğu yeşil alanlar korunarak çevrede toplumun faydalanacağı ağaçlandırma ve toprak odaklı projeler hayata geçirilmelidir. Betona ve beton kullanarak yapılan yapılaşmaya karşıyız. Yeşil alanların ve spor yapılan tesislerin varlığından yanayız. Zafer Partisi olarak Türk gençliğinin yanında, betonlaşma zihniyeti içeren her türlü düşünce ve çalışmaların karşısında olacağız”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)