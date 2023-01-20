Yıldız gitti, Tonkuş geldi

2018 yılından bu yana Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürlüğü görevinin yürüten Yusuf Yıldız Ankara'ya atandı.

Yıldız, Ankara'ya tayininden dolayı Vali Mustafa Çiftçi'ye veda ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi de bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalarından dolayı Yusuf Yıldız'a Başarı Belgesi' takdim ederek, yeni görev yerinde başlarılar diledi.

Bu arada Yusuf Yıldız'ın yerine KOSGEB Kütahya İl Müdürü olarak görev yapan Halit Sıddık Tonkuş'un getirildiği öğrenildi.