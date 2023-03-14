Yıllardır ihale edilmeyi bekleyen binayı görüştüler

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti.

Ziyarette yıllardır ihale edilmeyi bekleyen yeni Adliye binası ve Adli Tıp Merkezi gündeme geldi.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kavuncu; "Adalet Bakanımız Sn Bekir Bozdağ'ı ziyaret ederek; ilimiz genelindeki bakanlığımızın çalışmaları ve yapımı planlanan projelerimiz hakkında taleplerimizi ileterek, istişarelerde bulunduk.Çorum Merkez Adalet Sarayı'nın yanında inşa edilecek olan ek adliye binamızın ihaleye çıkılması talebimiz ile ilimizde kurulması planlanan Adli Tıp Merkezi hususlarında istişarelerde bulunduk. Değerli hemşehrilerimize daha iyi şartlarda adalet hizmeti vermek amacıyla ilimize yakışır bir ek hizmet binasını en kısa sürede Çorum’a kazandıracağız inşallah. Sn. Bakanımıza ilgi, alaka ve taleplerimize olumlu yaklaşımları için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023, 22:31