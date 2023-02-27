Yine sallanıyoruz!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin ardından ise hasarlı boş binanın yıkıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde ise Adıyaman'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yerin 7 km derinliğinde deprem oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023, 12:42