Yücel’den Cemilbey-Ortaköy yolu teşekkürü

Çorum'un Cemilbey-Ortaköy yolu yapımında tarım arazilerinin olumsuz etkileneceği iddiası tartışmaya neden oldu.

Türkiye Partisi Çorum eski İl Başkanı aynı zamanda yöre sakini olan Ali Seçil, ihalesi geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cemilbey-Ortaköy yolunun bazı kısımlarında güzergâh değişikliği yapılmasıyla tarım arazilerinin olumsuz etkileneceğini belirterek, uygulamayı ilk gündeme getiren ve eleştiren isim olmuştu.

Seçil’in ardından Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de tarım arazilerinin korunması gerektiğini ifade eden bir açıklama yapmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Muhsin-i Tavır Derneği Başkanı Fatih Yücel’den geldi.

Yücel açıklamasında, yolun yapımına itiraz edenlere Çorum’un un bazı bölgelerinde tarım arazileri bağ parseli yapılırken ‘neredeydiniz, neden sesiniz çıkmadı’ diye sordu.

İşte Yücel’in o açıklaması: “Cemilbey yolunda Ovasaray’ın o güzelim ovası bağ parseli yapılırken neredeydiniz? Osmancık yolundaki tarlalar metre karelere bölünüp parsel parsel satılırken neredeydiniz? İskilip yolu, Merzifon yolu, Çorum barajının etrafı ve daha nice yerler o güzelim sulak tarlalar bağ parsellerin çevrilirken sizi göremedik. Üstelik bu bağ parselleri sadece şahıslara satılarak kooperatif şeklinde kaldı. Ama Cemilbey-Ortaköy arası bağ parseli yapılmayacak yol yapılacak. O bölgede ulaşım kolay sağlanacak, o güzergahta bir çok köy var. Mollahasan, Yaylacık, Fındıklı, Karahacip Aşdavul, Cevizli, Kavakaalan, Oruçpınar ve daha nice köyler. Cemilbey-Ortaköy arası yol özellikle kışın zor ve engebeli olduğu için gıda, giyecek, temizlik ve inşaat malzemeleri tedarikçileri çok daha az gidiyor ve yöre halkı Çorum’a gelip almak zorunda kalıyor, her türlü maliyete biniyor. Sebebi ne olursa olsun önemli değil. Çünkü yol medeniyettir, yol kültürdür, yol ihtiyaçtır, yol mecburidir, yol şarttır. İnsanların hayatını kolaylaştırmak gerekir, zorlaştırmak değil. O bölgede görüyoruz, soğan ekicisi var, çoğu zaman soğanı dahi tarlada bırakanı görüyoruz. Ben de bir Karahacipli olarak o yolu sürekli kullanıyorum. O bölge halkı da kullanıyor. 2023 yılına gelmişiz, Çorum bölgesinde tek yapılmayan yol olarak orası kalmış. Karşı çıkmayın, muhalefet olmayın, o yol için yıllardır mücadele verenler var. Onlara da yeni yapılacak olan Cemilbey-Ortaköy arası yol için emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz.” (Haber Merkezi)