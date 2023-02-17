Yüksekten düşerek hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Bursa'da yaşayan Çorumlu Umut Gökgöz, geçirdiği elim iş kazası sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere 48 yaşındaki Umut Gökgöz, Bursa'da bir inşaatta monte edilen reklam tabelasını kontrol ettiği esnada yüksekten düştü.
Gökgöz'ün düştüğünü gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Gökgöz, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 1 çocuk babasu olduğu öğrenilen merhumun cenazesi bugün Osmancık'ta Cuma Namazı'na müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.