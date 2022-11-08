Zafer İlkokulu ihalesi yeniden yapılacak

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Zafer İlkokulu’na yeni bina yapılması ile ilgili yaşanan sıkıntılı sürecin aşıldığını belirterek, okul binasının 28 Kasım 2022 tarihinde yeniden ihale edileceğini açıkladı.

Ceylan, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut eğitim yapıları ile ilgili ülke genelinde yapılan deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında, il merkezinde bulunan Zafer İlkokulu binasının yıkılarak yerine yeniden yapılmasına karar verildiğini hatırlattı.

Zafer İlkokulu mevcut binasının 2020 yılı mayıs ayı içerisinde yıkımının yapıldığını dile getiren Milletvekili Ceylan, yapılacak olan yeni binada 12 derslikli 4 kattan oluşan (zemin ve 3 adet normal kat) 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kantin ve yemekhane, 1 adet ana sınıfı, 1 adet müzik odası, 1 adet fen dersliği odası ve idari odaların bulunacağını kaydetti.

Ceylan, okul binasının taban alanının 637 m2 olduğunu ve inşaatın ise 2 bin 581,50 m2 alana yapılacağını belirtti.

Çorum İl Özel İdaresi tarafından Merkez Zafer İlkokulu yeni binasının yapımı işinin 2021 yılı içerisinde ihale edildiğini hatırlatan Ceylan, kazı aşamasında iken işin yüklenicisinin 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 6.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar "kapsamında fesih edilmesi talebi üzerine, 6 Temmuz 2022 tarihinde işin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Ceylan, Merkez Zafer İlkokulu ikmal inşaatı işinin Çorum İl Özel İdaresi tarafından 28 Kasım 2022 tarihinde Açık İhale Usulü Anahtar Teslim Götürü bedel üzerinden yeniden ihalesinin yapılacağını açıkladı.

Yeni okul binası yapımı için Çorum Valiliği ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında yapılan protokol gereği Zafer İlkokulu inşaatı yapımına ait tüm giderlerinin Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından karşılanacağını belirten Milletvekili Ceylan,

İşin süresinin 350 gün olduğunu söyleyerek, okul binasının 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. yarıyılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)