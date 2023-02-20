Zeki Gül’den hayırlı olsun ziyareti

HURŞİT BOZKURT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri, önceki dönem Çorum Belediye Başkanlarından Zeki Gül, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mustafa Burak Yalçın’a yeni görevinde başarılar dileyen Zeki Gül, ayrıca gazetemizin 33. kuruluş yıldönümü olması nedeniyle de “nice yıllar” temennisinde bulundu.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gül’e teşekkür etti.

Ziyarette Spor Yönetmenimiz Halil Öztürk de hazır bulundu.