Zeki Gül’den Zanaatkârlar’a ziyaret

AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayı Zeki Gül, S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekilliği seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren Milletvekili Adayı Zeki Gül, yapımı devam eden Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne de ziyarette bulundu.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, müteahhit firma yöneticileri İrfan Yaşar ve Çağrı Yaşar ile görüşen Zeki Gül, kendisinin belediyede görev yaptığı dönemde inşaatına başlanan Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’nde inşaat seviyesinin bugün geldiği noktanın sevindirici olduğunu dile getirdi.

Yüzlerce esnafın işyeri sahibi olacağı kooperatifin ayrıca Çorum ekonomisine de önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Zeki Gül, kooperatif ile birlikte özellikle sanayi alanı başta olmak üzere bir çok sektörde esnaf kesiminin faaliyet göstereceği Zanaatkarlar’ın Çorum esnafı açısından büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Kooperatif tamamlandığında Çorum’un çok önemli sanayi sitesine daha kavuşacağının altını çizen Zeki Gül, yapılan başarılı çalışmalardan dolayı kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri ile yüklenici firma yönetici ve çalışanlarını kutladı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zeki Gül’e teşekkür ederken, milletvekili aday adaylığı yarışında başarılar diledi. (Haber Merkezi)