FATİH AKBAŞ

Kültürün ve Sanatın Kardeşliği 4.Müze Şiir Müzik Projesi’nin Çorum programı yapıldı.

Uluslararası Sanat ve İlim Derneği (USİD) ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında Çorum’da ilk olarak ‘Müze ve Kültür’ konulu konferans düzenlendi. Çorum Müzesi’nde gerçekleştirilen konferansın moderatörlüğünü yapan USİD ve İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız açılış konuşmasında, Milli Kültür Şurasında alınan karar gereği müzelerin ön plana çıkartılacağını belirterek, “İşte bu proje müzelerimizi tanıtmak Kültürün ve Sanatın Kardeşliğini şiir ve müzik ile göstermek için İLESAM tarafından hazırlandı” dedi.

Konuşmasında kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değine Parmaksız, “Kültürel mirasımızın zenginliğini çok iyi kullanmamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım”şeklinde belirtti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan ise projenin daha önce, Ağrı-İshakpaşa Sarayı, Çanakkale Turuva Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesinde, Hatay, Ordu, Mardin, Van, Denizli, Mersin, Alanya, Sivas, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu yılın ilk üç programı Bayburt, Sinop ve Elazığ'da gerçekleştirildi. Çorum programımız sonrası son programımız Yozgat'ta yapılacak. Bu projenin dördüncü programını Çorum'da gerçekleştirdiğimizden dolayı mutluyuz”diye kaydetti.

“Zengin bir medeniyetin evlatlarıyız. Medeniyetin izlerini sürmek istiyorsanız Anadolu’dan başlamalısınız. Medeniyetin başlangıç yeri Mezopotamya ve İpek Yolu’dur. Bu her iki kıymette Anadolu topraklarındadır. Bundan dolayı da çok ağır bir sorumluluk taşıyoruz” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek’in konuşmalarının ardından program şiir dinletisi ile sona erdi.

Proje kapsamında ‘Şiir Dinletisi ve Türk Sanat Müziği Konseri’ programı ise Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda dün akşam yapıldı.