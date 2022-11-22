‘Zincir marketlerle ilgili yasal düzenleme yapılmalı’

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Barış Coşgunsu, AKP hükümeti döneminde büyüyen zincir marketlerin bir türlü düzeltilemeyen perakendecilik ve hal yasaları ile ülke genelinde pazar, manav ve mahalle bakkalları dahil olmak üzere fiyat belirleyen ve küçük esnafı bitiren kuruluşlar olmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu zincir marketlere sözde fiyat dengesi getirmek maksadıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin de hükümet eliyle eklendiğini ifade eden Barış Coşgunsu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi ile kafalarına göre fiyat düzenleyen büyük marketlere karşı fiyat dengesini korumak amacı ile Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin sayısının artırılması talimatı ile küçük esnafın belini bükecek yeni bir büyük market zinciri daha ülkemizde yerini almaya başladı” dedi.

Girdi maliyetlerini düşüremeyen, enflasyonu bir türlü dengeleyemeyen hükümet ve liyakatsiz yöneticilerin, girdi maliyetlerini düşürecek çalışmaları yapamadığını belirten Coşgunsu, “Fahiş fiyat yükselttiği iddia edilen bu zincir marketlere gerekli yasal düzenlemeler ve denetlemeleri de yapamayarak, Tarım Kredi Marketleri ile fiyatları dengeleyeceğini, vatandaşın daha ucuz ürüne ulaşabileceğini zannetmektedirler” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde AKP Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın Tarım Kredi Kooperatif Marketi ziyaretinde amaçlarının bu marketlerin şube sayısını diğer zincir marketlerle aynı sayıya ulaştırarak fiyatlarda rekabet edebilir duruma gelebileceklerini söylediğini hatırlatan Barış Coşgunsu, “Sayın Ceylan’ın söylediği gibi şuan için Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde fiyatlar hiç de rekabetçi değil. Hatta mücadele etmek için yola çıkmış oldukları zincir marketlerden de daha pahalı durumdalar” dedi.

Hükümetin popülist yaklaşımlardan bir an önce uzaklaşıp, akılcı ve rasyonel politikalar izleyerek vatandaşı, esnafı ve sanatkarı koruyacak yeni düzenlemeler ile itibarını yerlere düşürdükleri en ‘milli’ değerimiz olan Türk Lirasının da itibarını yükseltecek müdahaleleri derhal yapmaları gerektiği konusunda uyaran Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve döviz kurunun yükselmesiyle biriken borçlar, ödenemeyen krediler nedeniyle binlerce esnaf iflas etmiştir. Esnaf ve Sicil Gazetesi verilerine göre 2021 yılında Türkiye genelinde 101 bin 750 esnaf iflas etti.

Dolar kurunun rekor yükselişi gördüğü 2021 Aralık ayında ise 13 -14 bin esnaf iş yerini kapatmıştır. Bu iş yerlerinde çalışanların sayısı ise 300 bin civarındadır. Bu veriler 2022 yılında katlanarak devam etmiştir. Bugün ülkemizde 3 milyondan fazla esnaf ve sanatkar bulunmaktadır. Zincir marketler; satın alma büyüklükleri, finansal güçleri ve yapıları nedeni ile tedarik zincirinde tek yönlü baskı kurarak üreticileri; satış yaptıklarında da rekabet nedeni ile küçük esnaf ve sanatkarı zorlamakta ve zarara uğratmaktadır. Bu nedenle esnaf ve sanatkarımızın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla bir yasa çıkarılması zorunluluk haline gelmiştir.

Zincir marketlerin, her ürünü satması ve haftanın her günü açık kalması, küçük esnafı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Perakende Yasası’nda yapılacak düzenleme ile zincir market açılışlarına kural getirilmesini isteyen esnaf, böylece mahalle esnafının yeniden canlanacağını belirtmektedir. Yüzlerce farklı ürünün bir iş yerinde satılmasının ticari ahlâka aykırıdır. Küçük esnafın artık ticari hayatta, haksızlıklara karşı ayakta duracak hali kalmamıştır.

Zincir marketlerde tütün mamulleri, alkollü içki, mobilya, elektronik ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, konfeksiyon, hediyelik eşya gibi 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksız rekabet oluşan ürünler bulunmaktadır.

Anayasanın 173. maddesinde yer alan devlet esnaf ve sanatkarları koruyucu ve destekleyici tedbirler alır hükmü gereği yüzlerce esnafın işini yapan zincir marketlerin açılış, kapanış saatleri ve sattıkları ürünlere sınırlama getirilmelidir. Bu kuralları düzenleyen ve 3 milyonu aşkın esnafımızın beklediği Perakende Yasası, Gelecek Partisi iktidarında gerekli bütün düzenlemeler yapılarak, yasalaştırılacaktır.” (Haber Merkezi)