Ziraat Odası'nda Adem Özdemir dönemi

FATİH AKBAŞ

Çorum Ziraat Odası’nın olağan genel kurulu yapıldı. Genel Kurulda Adem Özdemir, Çorum Ziraat Odası başkanlığına seçildi.

ÇESOB konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divanın oluşturulmasının ardından Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan çalışma raporlarını okudu. Oda yönetimi ve meclisinin ibra edilmesinin ardından gelir gider bütçesi okunarak kabul edildi.

Gelecek dönemin bütçe ve çalışma programının okunmasının ardından başkan adayları Mehmet Sayan ile Adem Özdemir konuşma yaparak, projeleri hakkında bilgiler verdiler.

Tarım sektörünün stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Ademi Özdemir, “Tarım sektörü gıdaya, sanayiye hammadde üreten bir sektördür. Çiftçiyi ve toprağı ihmal etmek geleceğimizi ihmal etmektir. Geleceğimizin devam etmesi için çiftçiye ve toprağa değer vermemiz gerekmektedir. Tarımda kaliteyi ve verimi artırmak için teknik tarıma geçmeliyiz ve bunun içinde Ziraat Odası olarak çiftçilere örnek olmalıyız. Ziraat Odası’nın amacı ve gayesi çiftçi girdilerini aşağıya çekmek ve demokratik haklarını ararken yanında durmaktır” dedi. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

220 delegeden 111’inin oyunu alan Adem Özdemir, Çorum Ziraat Odası’nın yeni başkanı seçilirken Mehmet Sayan ise 105 oyda kaldı.

Adem Özdemir’in yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

“Veli Alev, Bülent Özkan, Ferit Özşahin, Özden Biçer, Saffet Kışla, Erdal Şafak, Hasan Emekli, Mustafa Aydoğdu, Arif Ceylan, Ahmet Demirci, Erol Dönek, İdris Patlak, Nesimi Emil, Arap İpek, Zafer Sezgin, Dursun Tiryaki, Selim Kuzay, Cemal Kurt, Dinçer Güher, İbrahim Öztürk.”

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2023, 18:53