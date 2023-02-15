‘Zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz’

HURŞİT BOZKURT

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası, gazetemizi ziyaret ederek 33. kuruluş yıldönümümüzü kutladı.

Ziyarette konuşma yapan oda başkanı Ahmet Şen, oda olarak depremzedelerle ilgili kampanya başlattıklarını belirterek, “Bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içinde hareket ederek geleceğiz” dedi.

Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ve yönetim kurulu üyeleri Osman Doğuz ile Ferhat Çiftçi’den oluşan heyet hem gazetemizin 33. kuruluş yıldönümü nedeniyle nice yıllar temennisinde bulundular hem de Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

GÜNLÜK KAZANÇLARIMIZI DEPREMZEDELERE BAĞIŞLADIK

Tuna Kıraathanesi sahibi olan Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen, depremzedelerle ilgili bir kampanya başlattıklarını ve günlük kazançlarını depremzedelere bağışladıklarını söyledi.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Kampanyaya Alemdar Kıraathanesi, Köşem Çayevi, Yiğit Çayevi ve Çataklılar Çayevi’nin de destek verdiğini aktaran Şen, “Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Kahveci esnafı olarak depremzedelere bir nebzede olsa yardımcı olmak amacıyla böyle bir çalışma başlattık. Yapmış olduğumuz kampanyayı müşterilerimizde memnuniyetle karşıladı. Destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zor günlerin üstesinden birlik ve beraberlik içinde hareket ederek geleceğiz. Desteklerimiz devam edecek.” diye konuştu.