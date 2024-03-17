Katil İsral, Ramazan ayında da Gazze'deki Müslümanları bombalamaya devam ediyor.

Zulme sessiz kalmak istemeyen Çorum Özgür-Der üyeleri, 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' sloganıyla Hürriyet Meydanı'nda eylem gerçekleştirdi.

Gazze'de soykırımın durdurulmasını isteyen platform üyeleri, İsrail'i protesto etti.

Platform adına bir basın açıklaması yapan Av Ömer Kılıç; "İslam dünyasının kukla liderleri, satılmış yöneticileri maalesef kınamaktan öte başka bir eyleme girişmiyor. Gazze'de soykırımın başladığı bugüne 162 gün geçti. Günde ortalama 200 masum bunların yüzde 70'i çocuk ve kadınlar katlediliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde kedi yada köpek katledilmiş olsa bunu yapanlara karşı dünya ayağa kalkardı ama maalesef öldürülenler masum Müslümanlar olunca herkesin dili tutuluyor. 50 bin kişi hayatını, 75 bin kişi yaralı durumda. Bütün dünya bu soykırımı seyretmeye devam ediyor. Amerika ve Avrupa ülkeleri katil İsrail ile işbirliği içinde. Bütün bunlara rağmen oradaki kardeşlerimiz direnişten vazgeçmiş değil. Gazze son 10 yıldır büyük bir kuşatma altında. Karadan, denizden, havadan her yeri kontrol altına aldılar. Bir paket biskiviyi bile İsrail'in haberi olmadan içeri sokmak mümkün değil ama buna rağmen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz direnmeye devam ediyor. Direnişin bu kadar uzun süreciğini kimse tahmin edemedi. İsrail'de bunu öngeremedi ve ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Hiçbir hedefine ve amacına ulaşamadı. 50 bin insanı öldürdü, yaşayacak konut bırakmadı ama hiçbir amacına ulaşamadı. İsrail gırtlağına kadar batmış durumda." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Gazze'de hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.