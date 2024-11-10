Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, AK Parti​ İznik 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'deki genel seçimin AK Parti'nin millete hizmet yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bu tarihin, ülkenin kalkınması, ilerlemesi ve daha güçlü bir Türkiye​ için bir başlangıç niteliği taşıdığını ifade etti.

AK Parti'nin 22 yıl boyunca vatandaşlara daha önce görülmemiş hizmetler sunduğunu ve ülkeye pek çok eser kazandırdığını vurgulayan Uraloğlu, "Hiçbir vatandaşımızın hakkının çiğnenmesine, özgürlüğünün kısıtlanmasına veya yaşam tarzına müdahale edilmesine müsaade etmedik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edecek, milletimize hizmet etmeyi ve medeniyetimizin temsilcisi olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

HIZLI TREN İÇİN TARİH VERDİ!

Bursa'da ulaşım anlamında önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Uraloğlu, "Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı'nı Ankara-İstanbul YHT Hattı'na inşallah bağlıyoruz. Hem altyapı ve üstyapıda eş zamanlı çalışıyoruz. Önümüzdeki senenin sonuna gayret ediyoruz." dedi.

"41 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK"

"Yok olmadı, 2026 yılında inşallah Bursa merkeze kadar hızlı treni getirmiş olacağız." diyen Uraloğlu, "Devam eden önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı, kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu. Saatte 80 kilometre işletme hızıyla seyahat edilecek, günlük 410 bin yolcuya hizmet verecek. İnşallah bu projemizi de önümüzdeki sene içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'nın hava yolu ulaşımına dair yeni hatlar var, 3 yeni hattı önümüzdeki günlerde işletmeye alacağız, sefer sayılarını da artırmış olacağız." dedi.

Uraloğlu konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bursa'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 230 milyar liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 784 kilometreye çıkardık. İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, şimdi yetmediğini biliyorum, ikincisini de projelendiriyoruz, onu da yine biz yapacağız, Bursa-İnegöl-Bozüyük-Ankara Yolu, Bursa-Karacabey Balıkesir Yolu gibi nice bölünmüş yol projesini tamamladık. Bugün itibarıyla da 20 milyar liralık proje bedeliyle 23 ayrı kara yolu projesinde yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Eylül ayında İznik'in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak 7,3 kilometrelik İznik Çevre Yolu'nun açılışını gerçekleştirmiştik. İznik Çevre Yolu sayesinde transit şehir içi trafiği rahatlamış oldu. Böylece İznik daha yaşanabilir bir şehir oldu. Mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu bu vesileyle rahatlatmış olduk. Daha önce şehir merkezinden 15 dakikada geçilebilen yol, sadece birkaç dakikada geçilebilir duruma geldi."