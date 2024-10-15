Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehrin güngörmüşleriyle kahvaltıda buluşmaya devam ediyor.

Geleneksel hale gelen ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katılımıyla gerçekleşen güngörmüşler kahvaltısında Akkent, Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra mahalle muhtarları da katıldı.

Gönülden gönüle köprü kurmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yerin altında sahabeleri olan, yerin üstünde ise güzel insanları olan bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehir için de canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar hiçbir mahalleyi ayırmadan hizmet götürdük. Bizler enerjimizi sizlerden alıyoruz. Ne zaman çarşıda pazarda bir büyüğümüzü görsek bizlere kendi evlatları gibi davranıyorlar. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Göreve geldiğimiz ilk 5 yılımızda tek gayemiz nasıl hak ve halk olduysa bundan sonraki 5 yılda da yine öyle olacak. Her işimizi istişare ile yapıyoruz. Mahallelerde bizim gören gözlerimiz olan muhtarlarımızla sürekli olarak irtibat halindeyiz ve onlarla istişare ederek çalışmalar yapıyoruz. Asfalt yaptık, yollar yaptık ama en önemlisi gönülden gönüle köprüler kurduk. Bizim en mutlu olduğumuz şey gönüller yapmak, gönüller kazanmak. Sizlerin sadece dualarına talibiz. Bizlerden dualarınızı eksik etmeyin” şeklinde konuştu.

KADINLAR LOKALİ MÜJDESİ

Güngörmüşlerle geleneksel hale gelen buluşmada projelerinden de bahseden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kadınlar Lokali ile ilgili çalışmanın devam ettiğini ve kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Başkan Aşgın, “Güngörmüşlerimiz için Güngörmüşler Sosyal Tesisi açtık, Emekliler Lokalini hizmete geçirdik. Şimdi ise kadınlarımız için Kadınlar Lokali çalışması başlattık. Millet Bahçesi içerisinde yakın zamanda faaliyete geçireceğimiz Kadınlar Lokalimizde de ablalarımız kardeşlerimiz gelip zaman geçirebilecekler” dedi.

Kahvaltılı programa katılan güngörmüşler kendilerini unutmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın programın sonunda kendisinin kullandığı golf arabasıyla misafirlere Millet Bahçesi’ni gezdirdi.