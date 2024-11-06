Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür kayıp olarak aranan 52 yaşındaki Asiye Günay evinin yakınındaki bir samanlıkta ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının 12 saat önce öldüğü düşünülürken cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce de arama yapıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri ve köylüler, Günay'ın kaybolmasından bu yana köyde ve çevrede yoğun bir arama çalışması yürütüyordu. Özellikle ormanlık alanlar ve köy çevresinde yapılan aramalar sonucunda Günay'ın izine rastlanamamıştı. 3 hafta sonra, Günay'ın cesedi yaşadıkları evin hemen yakınında, bir samanlıkta bulundu. Ekipler, olay yeri incelemelerini titizlikle sürdürürken, Günay'ın cesedi otopsi için Gediz Devlet Hastanesine getirildi.

12 SAAT ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

18 Ekim'de kardeşinin evine gitmek için evden çıkan Asiye Günay o günden bu yana her yerde aranırken yaklaşık 12 saat önce öldüğü düşünülüyor. Ayrıca Günay'ın cesedin bulunduğu samanlıkta daha önce de arama yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.