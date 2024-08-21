Yurt dışından tatil için Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin videosu sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Yaşadığı ülkeye dönmeden önce sınır kapısında video çeken gurbetçi, 1 ay kaldığı Türkiye'de 6400 Euro harcadığını, bunun çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

"GURBETÇİLERE 1000 EURO HARÇLIK VERİLSİN"

Sosyal medyada gündeme getirilen "Gurbetçilerden vergi alınsın" sözlerine tepki gösteren vatandaş, devletten isteklerini sıraladı. Gurbetçi şunları söyledi: "Otoban ve köprüler bizlere ücretsiz olmalı, devletimiz bize 1000 Euro harçlık versin biz Türkiye'nin bacasız fabrikasıyız ülkeye döviz sokuyoruz. İnternet de bir ay ücretsiz olsun."