SERGEN ARICI

Çorum Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkan ve Yönetimi ile Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demirer Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Cemil Çağlar’a ziyarette bulundular. Güreş Derneği Başkanı Uğur Çadır ve yönetim kurulu üyeleri ile İl Milli Eğitimspor Kulübü Güreş antrenörleri Yasin Bolat ve Serdal Çatal ile Mecitözü İlçe Spor Müdürü Hasan Demirer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevinden Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyaret sırasında Ata Sporu Güreşi Korumu ve Yaşatma Derneği Başkan ve Yönetimi Cemil Çağlar’ayeni görevinde başarılar dilediler. Çağlar ise bugüne kadar olduğu gibi güreşin gelişimi için ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini söyledi.