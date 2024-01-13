Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Güvenlik Toplantısı'na başkanlık etti.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Güvenlik toplantısında, dün Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde düzenlenen hain terör saldırısı ve terörle mücadele bağlamında atılan ve atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında, terörle mücadele stratejilerinin bütünlüklü olarak değerlendirildiği bildirildi.

Hain saldırı sonrası başlatılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 36, Suriye'nin kuzeyinde 9 olmak üzere toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

'TERÖRİSTAN' KURULMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir 'teröristan' kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" açıklaması yapıldı.