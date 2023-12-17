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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kendisinden haber alınamayan erkek şahıs evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre T.'K.'dan (62) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri T.K.'nın ilçeye bağlı Ziya Gökalp mahallesi Dicle caddesi üzerinde bulunan ikametine geldi. İkamete giren ekipler, T.K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından T.K.'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hgastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.