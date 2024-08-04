Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 katlı apartmanın 1. katında yaşayan 65 yaşındaki Zekariye Karışan'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, şüphelenip kapısını çaldı.

HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİLER

Kapının açılmaması ve evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açtı ve sağlık ekipleri içeride Zekariye Karışan'ın cansız bedenini buldu. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Karışan'ın yalnız yaşadığını belirledi.