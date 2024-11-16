Haber Türk kanalında ilgiyle izlenen “Adnan Şahin ile Keşfet” programında Çorum'un yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'a gelen Mutfak Şefi Deniz Şahin ve Halk Mutfakları Araştırmacısı Adnan Şahin Çorum mutfağından övgüyle bahsetmişti.

“Adnan Şahin ile Keşfet” programının bugünkü yayınında Çorum'da yapılan çekimler ekrana geldi.

Veli Paşa Hanı, Çorumlu Obası ve ilçelerde gerçekleştirilen çekimlerde “Şef Anadolu” olarak tanınan Adnan Şahin Çorum mutfağını tanıttı.

Şahin, Çorum mutfağının Türkiye'nin ender mutfaklar içerisinde yer aldığını bir kez daha belirtti.