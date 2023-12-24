Kırklareli’nde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 2 yayaya çarparak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.D. idaresindeki 44 ACT 791 plakalı hafif ticari araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ayaz ile Üzeyir Altun'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ayaz ile Altun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayaz ve Altun’un cenazeleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan sürücü ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.