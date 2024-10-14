Ahlatcı Çorum FK milli arada Konyaspor ile yapması planlanan hazırlık maçı iptal olması nedeni ile hafta sonunu antrenman yaparak geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi sabahı yaptığı antrenmana hasta olan Kadir, Thomas, Erkan, Eren ve Mehdi ile hafif sakatlıkları bulunan Catic ve Tunahan katılmadı.

Sahada ısınmı hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ve daha sonra oyun formatında kısa süreli taktik çalışma ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün ise saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenmana yine hastalıkları devam eden futbolcular katılmadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta taktik çalışmaya ağırlık verdiği bu antrenmanda yüksek tempolu yaptırdı ve futbolculara iyi bir yükleme yaptı.

Çorum FK hafta sonu Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün hafif bir dinlendiren çalışma ile devam edecek.

Kırmızı Siyahlı takım yarından itibaren yüksek tempolu çalışmalar ile Boluspor hazırlıklarını sürdürecek.