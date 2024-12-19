AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, TBMM’de yaptığı konuşmada, savunma sanayisindeki yerli ve milli başarılara dikkat çekti.

Ahlatcı, “2002’de 56 olan proje sayısı, bugün %80 yerlilik oranıyla 1132’ye ulaştı. Savunma sanayimizle gurur duyuyoruz, hainlere inat daha fazla çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN İHA VE SİHA TEKNOLOJİLERINDE, DÜNYANIN İLK ÜÇ ÜLKESİ ARASINDA OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve Türkiye’nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımları anlattı.

Ahlatcı, Türkiye’nin savunma sanayinde son 22 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Milletimizin kırmızı çizgisi olan savunma sanayimiz son 22 yılda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 2002’de sektörde sadece 56 firmayla faaliyet gösterirken bugün bu sayı 3.500 ü aşmıştır. Yine 2002’de savunma projelerinin sayısı yalnızca 56 iken bugün %80 yerlilik oranıyla 1132 ye yükselmiştir” dedi.

Savunma sanayinde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelerin gurur verici olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Artık kara, deniz ve hava araçlarımızda kendi mühendislerimizin emeği var. BAYRAKTAR SİHA, AKINCI, KIZILELMA, ANKA, AKSUNGUR, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, KAAN, ALTAY Tankı, MİLGEM ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ile savunma sanayimizdeki gücümüzü dünyaya gösteriyoruz. Bugün İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk üç ülkesi arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ YALNIZ BUGÜNÜN DEĞİL, GELECEĞİNDE MİMARI’

Erdoğan’ın Karabağ Zaferi’nden Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasına, 15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinden Libya’daki istikrarın sağlanmasına kadar birçok kritik süreçte belirleyici bir liderlik sergilediğini ifade eden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız, yalnızca bugünün değil, geleceğin Türkiye’sinin mimarıdır” dedi.

Ahlatcı, terörle mücadelede Erdoğan’ın kararlı duruşuna da dikkat çekerek, “40 bin terörist çukurlara gömüldü, terör koridoru paramparça edildi” ifadelerini kullandı.

Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli dönüşlerinin sağlanması konusunda da Erdoğan’ın vizyonunun etkili olduğunu dile getiren Ahlatcı, “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. Bizler de hainlere inat daha fazla çalışacağız ve savunma sanayimizi daha fazla destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Sungurlu’ya kurulan ve cak 2025’te faaliyete geçecek olan Avrupa’nın sayılı Türkiye’nin ise en büyük ve en modern barut fabrikasına da değinen Ahlatcı, “Memleketim Çorum’da Sungurlu ilçemizde fişek ve kapsül fabrikaları ile birlikte Avrupa’nın sayılı, Türkiye’ninse en büyük ve modern barut fabrikası tamamen Türk mühendislerimizce yerli ve milli imkanlarla tamamlanmış olup, ülkemizin ihtiyaç duyduğu tüm barutu Ocak 2025 tarihinden itibaren üretmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.