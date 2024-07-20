27.Yakup Bırak Koşar Orta Kuşak Futbol Turnuvasında gol krallığında Hakan Baş bu yılda yine zirvede.

Kurt Elektirik takımında forma giyen ve çeyrek final maçında turnuvada veda eden Hakan Baş oynadığı maçlarda attığı 13 golle gol krallığında zirvede bulunuyor.

Geçtiğimiz yılda turnuvanan gol krallığını kazanan Hakan Baş’ın en yakın rakibi ise bugün finalde mücadele edecek Saylan Çelik takımından Sefa Fındık.

Sefa Fındık’ın final maçı öncesi dokuz golü bulunuyor.

Fındık bugünki maçta 4 gol atarsa gol sayısını 13 yapacak ve rakibi ile sayıyı eşitleyecek.

Bu durumda finalde oynama başarısı gösterdiği için Sefa Fındık gol kralı olacak.

Diğer durumlarda ise Hakan Baş üst üste ikinci kez turnuvanın gol kralı olacak.

Turnuvaya veda den FKK Doğa Gıda takımından İrfan Er ve Şirinler Group Alacaspor takımından Serkan Aykut 8 golle üçüncülüğü paylaşan isimler oldular.