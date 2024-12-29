Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken​ ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında çarpıcı mesajlar verdi. Suriye’de istikrarın sağlanması için yeni yönetimle işbirliğinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün bölgede barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca, Suriye​'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Görüşmenin bölgesel dengeler üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.