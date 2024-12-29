Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında çarpıcı mesajlar verdi. Suriye’de istikrarın sağlanması için yeni yönetimle işbirliğinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün bölgede barınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
Ayrıca, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Görüşmenin bölgesel dengeler üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.
Kaynak: tgrthaber.com