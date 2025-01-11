Futbol İl Hakem Kurulu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’yı ziyaret etti.

İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok ve İl Hakem Kurulu üyeleri Mustafa Bıçakcı, Durmuş Buyruk ve Mustafa Ecevit ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selcok, amatör futbol taban birliklerinin diyaloglarının çok önemli olduğunu belirterek ASKF ile birlikte amatör futbolu sorunsuz bir şekilde daha güzele götürmek için el birliği ile çalışacaklarını belirterek Ferhat Arıcı’ya önceki akşam antrenmanlarını ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da İl Hakem Kurulunun göreve yeni başladığını ve futbol hakemliğini daha iyi yerlere getireceklerine inandığını belirterek ASKF olarak üzerlerini düşeni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Arıcı ziyareti nedeni ile Hakem Kuruluna teşekkür etti.