İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 16 ve yarın oynanacak U 14 ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Vefa Gençlikspor- İskilipgücüspor: İsmail Sırma, Erdem Okumuş, Taha Rahmi Atılgan. Mecitözüspor- HE Kültürspor: Ömür Soytemiz, Nezgidar Abukan, Muhnmmed Yıldırım. Gençlerbirliği- İskilipspor: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Yunus Emre Tok. Buharaspor- Osmancık Belediyespor: Atahan Demir, Mertcan Öğreten, Bahar Çakıcı. Gençlik Mimar Sinan- Hattuşa Gençlikspor: İlhan Aycan, Lütfican Arduç, Merve Esen. Çorum Anadolu FK- Çorumspor: Abdullan Enes Gökgüney, Battal Okan Yüce, Edanur Dölkeleş.

U 14 LİGİ: Çorum İdman Yurdu- Alaca Belediyespor: Lütfican Arduç. 1907 Gençlikspor- HE Kültürspor: Mertcan Öğreten, Osmancık Kandiberspor- Mecitözü Gençlerbirliği: Abdullah Enes Gökgüney. Gençlerbirliği- Vefa Devanespor: İsmail Sırma, İkbalspor- Hattuşa Gençlikspor: Battan Okan Yüce, Çorumspor- Vefa Gençlikspor: Ömür Soytemiz, Gençlik Mimar Sinan- İl Özel İdarespor: Atahan Demir.