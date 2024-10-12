İl Hakem Kurulu pazar günü başlayacak 2. Amatör Küme ve devam eden U 14 ve U 16 liglerinde bugün ve yarın oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 LİGİ: Çorumspor- Buharaspor: Mehmet Yasin Özten, Uğur Koçak, Güler Karaböcek. Osmancık Belediyespor- Mecitözüspor: İsmail Sırma, Taha Rahmi Atılgan, Zehra İşeri, İskilipgücüspor- Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz, Lütfican Arduç, Nezgidar Abukan. İskilipspor- Vefa Gençlikspor: Lütfican Arduç, Ömür Soytemiz, Nezgidar Abukan. Hattuşa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Mertcan Öğreten, Edanur Dölkeleş, Emre Çelikcan. HE Kültürspor- Çorum Anadolu FK: Nuriye Çınar Bal, Özkan Dağ, Hamide Nur Coşkun.

U 14 LİGİ: Gençlerbirliği- Mecitözü Gençlerbirliği: Mevlüt Dişçeken. Miman Sinanspor- Alaca Belediyespor: Mehmet Yasin Öztekin. Vefa Devane Gençlik- HE Kültürspor: Emre Çelikcan. İl Özel İdarespor-Vefa Gençlikspor: Mertcan Öğreüen. 1907 Gençlikspor- Hattuşas Gençlikspor: Emre Çelikcan. Çorum İdman Yurdu- Çorum Anadolu FK: Mertcan Öğreten., Osmancık Kandiberspor- İkbalspor: Lütfican Arduç.

2. AMATÖR KÜME: Düvenci Belediyespor- Buhara FK: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Erdem Okumuş. Mecitözü Gençlerbirliği-Sungurlu Belediyespor: İsmail Sırma, Özkan Dağ, Muhammed Yıldırım. Bayat Belediyespor- Kargıserispor: Muammer Tekmen, Ömür Soytemiz, Yunus Emre Tok. Dodurga Belediye Beyliğispor- Oğuzlar Belediyespor: İlhan Aycan, Ebubekir Kılcı, Erdal Uncuer.